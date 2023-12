Angekommen im Kreis Heinsberg Ehrenamtler werden Vormund für minderjährige Flüchtlinge

g Wer als Kind ohne seine Eltern nach Deutschland flüchtet, braucht besondere Unterstützung vom Staat. In solchen Fällen kümmert sich demnach das Jugendamt um die unbegleiteten Minderjährigen. Zur Zeit ist das Kreisjugendamt Heinsberg für 38 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge zuständig. Im Rahmen der zweiten Do-it-Qualifizierung wurden im Laufe des Jahres nun 22 engagierte Bürger für eine ehrenamtliche Vormundschaft für die Kinder und Jugendliche vorbereitet. Dabei bietet die Jugendhilfeeinrichtung der Caritas Jugend und Wohnen in Wegberg-Dalheim den Ehrenamtlern einen umfassenden Einblick über den Alltag und das Leben der Kinder und Jugendlichen in der Wohngruppe.