Schockierte Landwirte Haushaltspläne der Ampel sorgen für Frust im Kreis Heinsberg

Die Organisation LsV kann die Entscheidung nicht verstehen und wird in einer Presseerklärung mehr als deutlich. Darin ist von einer „offenen Kriegserklärung an alle landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland“ durch die Regierung die Rede. „Die von der Ampel-Regierung beschlossene Abschaffung der ermäßigten Mineralsteuer für die Landwirtschaft und die Steuerfreiheit für unsere Schlepper und Maschinen ist ein Schlag ins Gesicht für alle hart arbeitenden Landwirte in Deutschland“, so der LsV, der am Niederrhein auch die Fahrten mit den leuchtenden Treckern organisiert. Der bei der Bevölkerung beliebte Lichterzug soll auch immer auf die schwierige Situation der Landwirte hinweisen.