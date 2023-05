Freitagabend gegen Selfkant Erster Matchball der Sportfreunde Uevekoven zum Aufstieg

Taktisch wollen die Sportfreunde aus einer „kompakten Defensive auf Konterchancen lauern“, wie Marschalk vorgibt. Dann wird der Coach aber etwas offensiver: „Wir haben stets auch Demut gezeigt, doch jetzt sage ich einfach mal, dass wir unsere letzten drei Spiele gewinnen wollen.“ Der Aufstieg wäre ein beeindruckender Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat in Uevekoven. Nur ein einziges Mal verließen die Sportfreunde bislang in dieser Spielzeit das Feld als Verlierer: Eine 1:2-Niederlage am 26. Spieltag ein 1:2 gegen den SV Waldenrath/Straeten. Bei dieser einen Niederlage soll es laut Marschalk bleiben, eine sicherlich nicht unrealistische Aufgabe für den Rest der Saison.