Krückel und Kehren treten zurück Anna Stelten soll CDU im Kreis Heinsberg führen

Ebenfalls am Freitag wendete sich Norbert Krückel an seine Parteikollegen – und zwar mit konkreten Personalentwicklungen. Demnach scheint die Nachfolgeregelung bei der CDU geklärt zu sein: Anna Stelten soll die neue Vorsitzende werden. Die 33-Jährige aus dem Selfkant ist derzeit Krückels Stellvertreterin und zählt darüber hinaus auch im Heinsberger Kreistag zu den Wortführerinnen in der CDU-Fraktion. Stelten arbeitet seit November als Rechtspflegerin am Amtsgericht in Heinsberg und ist in diesem Jahr in den Landesvorstand der Frauen-Union gewählt worden.