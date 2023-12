Programm im Kreis Heinsberg Neue VHS-Kurse im Frühjahr 2024

Hier kann man zum Beispiel das Zuschneiden und Nähen erlernen und dann eigene Kuscheltiere herstellen. Die eigenen Kraftquellen lassen sich schonen, indem man sich den Stress einer Steuererklärung durch die Ratschläge eines Experten in einem entsprechenden Kurs verringern lässt oder sich Tipps bei der Umstellung auf ein neues Betriebssystem holt. Die frei werdende Zeit lässt sich beispielsweise durch die immer beliebter werdenden Angebote im Bereich der Nachhaltigkeit nutzen. Beispiele sind hier Pilz- oder Kräuterwanderungen oder eine Einführung in die moderne Imkerei. Ein Blick in die Sterne bietet sich im Rahmen von astronomischen Workshops an. Beruflich und privat nutzen kann man Kenntnisse in Fremdsprachen. Lesungen mit Musik zu Karneval und Ostern bietet erstmals Anne Heesen an. Um Angebote auf individuelle Wünsche auszurichten, hat die Volkshochschule das Konzept „VHSon demand“ für private Gruppen entwickelt. Gut angenommen werden die Kochabende.