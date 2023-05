Auch in Hückelhoven und Mönchengladbach tätig Bistum Aachen nennt erstmals Namen von zwei Missbrauch-Pfarrern

Update | Hückelhoven/Aachen · Einer der beiden Pfarrer hat lange in Hückelhoven, davor auch in Wickrath gearbeitet. Warum das Bistum Aachen mit den Fällen nun an die Öffentlichkeit geht.

25.05.2023, 16:43 Uhr

Die Hückelhovener Kirche St. Lambertus. Hier war Wintz 25 Jahre lang Pfarrer. Foto: Gabi Laue (gala)

Am Mittwoch hat das Bistum Aachen erstmals die Klarnamen und Lebensläufe der beiden bereits verstorbenen Geistlichen Dieter Wintz und Leonhard Meurer veröffentlicht, diese als Missbrauchstäter benannt und Betroffene aufgerufen, sich beim Bistum zu melden – ein bislang einmaliger Vorgang im Bistum.