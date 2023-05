Verunreinigung in Wegberg Aus Wasserhähnen kommt braunes Wasser

Viele Wegberger hatten trotzdem im ersten Moment an eine mögliche Verunreinigung geglaubt und sicherlich auch an die Auffälligkeiten im Grundwasser gedacht, die in Zusammenhang mit dem ehemaligen Militärflughafen in Wildenrath vor wenigen Wochen bekannt geworden waren. Wie der Kreis Heinsberg mitgeteilt hatte, befinden sich in Teilen des Wegberger Grundwassers sogenannte PFAS-Chemikalien. Belastungen waren in den Ortsteilen Wildenrath, Klinkum und Petersholz festgestellt worden. Einen Zusammenhang zwischen den Chemikalien und dem verfärbten Trinkwasser gibt es allerdings nicht. Wie der Kreis Heinsberg bereits im April mitteilte, kann das Trinkwasser auch in Wegberg weiterhin bedenkenlos genutzt werden, da es aus weitaus tieferen Schichten gefördert wird als aus denen, in denen etwa Brunnen-Grundwasser sitzt. PFAS-Chemikalien sind Teil von Industrieprozessen und technischen Anwendungen und wurden auf dem Militärflughafen in Wildenrath beispielsweise auch in Feuerlöschern verwendet – auch im Umkreis des heutigen Nato-Flughafens in Geilenkirchen-Teveren waren solche Stoffe zuletzt nachgewiesen worden.