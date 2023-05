Blaulichtticker im Erkelenzer Land Frau stirbt nach Unfall

Einbrüche in Kindertagesstätten In Erkelenz-Gerderath ist es über das Pfingstwochenende zu zwei Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten gekommen. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 26. Mai, 16 Uhr und Montag, 30. Mai, 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Hermann-Josef-Straße und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop und eine Kaffeemaschine. Zwischen Freitag Abend, 26. Mai, 18 Uhr und Dienstagmorgen 30. Mai, 7 Uhr, haben Einbrecher ein Fenster an einem in der Genenderstraße gelegenen Kindergarten aufgehebelt und gelangten so ins Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht ermittelt. Auch hier überprüft die Polizei, ob die Taten in Zusammenhang stehen.