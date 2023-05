Bonus für Engagierte Ehrenamtskarte in Zukunft auch für Wegberg

Die Ehrenamtskarte ermöglicht seit 2011 Vergünstigungen in landesweit mehr als 4700 öffentlichen und privaten Einrichtungen. Unter anderem wird das Projekt von Museen, Bibliotheken, Theaterhäusern, Schwimmbädern, Volkshochschulen und Parks in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Außerdem erhalten Ehrenamtler auch in vielen Apotheken, Kinos, Sportstätten oder Hotels Vergünstigungen. Bei Vorlage der Karte gibt es Aktionen wie bespielsweise einen Gratis-Eintritt, zwei Karten für den Preis von einer oder andere Ermäßigungen. In Erkelenz gibt es die Ehrenamtskarte NRW auch als App für alle gängigen Smartphones und Tablets. Mit der App lassen sich die landesweiten Angebote nicht nur mobil abrufen, sondern auch ins Navigationssystem des Smartphones integrieren. Die Anwendung wurde nach den Richtlinien des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entwickelt, finanziert wurde sie von Bund und Ländern.