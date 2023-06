Jahresabschluss in Wegberg Stadt verzeichnet ein Zwei-Millionen-Plus – unter Vorbehalt

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hat Kämmerin Sonja Kühlen am über den Jahresabschluss 2022 berichtet. Dabei erklärte sie ein Plus von zwei Millionen Euro, allerdings könnte das Ergebnis noch nach unten korrigiert werden müssen. Das wichtigste aber, so Kühlen: „Der näherungsweise ermittelte Überschuss ist ausreichend, um die geplante Grundsteuererhöhung zu vermeiden. Das Planergebnis lag bei minus 672.000 Euro.“