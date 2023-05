Traditionelles Fest Beeck feiert mit 20 neuen Jungschützen

Die Nachwuchsförderung sei für die Schützenbruderschaft das höchste Gut – so ist die Kinderkrönung an Kita oder Grundschule in jedem Jahr ein Highlight für die Kleinsten. „Die Kinder werden jung an das Brauchtum herangeführt und wachsen selbstverständlich damit auf“, sagte Stever. Das spiegelt sich auch in den Vereinszahlen wieder: Die Zahl der Beecker Jungschützen habe sich alleine von Januar bis Mai des Jahres um 20 neue Mitglieder erhöht. „Mit knapp 400 Mitgliedern sind wir im Bezirksverband eine der Bruderschaften mit dem höchsten Mitgliederstand“, sagte Brudermeister Karl-Josef Wolters stolz. Das Engagement um den Nachwuchs macht sich bezahlt – bei den Festzügen waren auffallend viele Jugendliche dabei, und auch in der Kränzwoche freute sich der Vorstand über die rege Beteiligung.