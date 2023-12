Gewässer in Neuss Vandalismus-Schaden legt Obererft trocken

Wer macht so etwas und vor allem warum? Dies sind wohl die ersten Fragen, die in Anbetracht der Geschehnisse an einer Wehranlage zwischen Selikum und Weckhoven ins Gedächtnis schießen. Bislang unbekannte Täter haben dafür gesorgt, dass Teile der Obererft trocken gelegt wurden. In einigen Nebenarmen, die durch den Selikumer Park führen, ist keinerlei Wasser mehr zu sehen. Grund ist ein Vandalismusschaden, der nach Angaben von Ulrich Muris, Abteilungsleiter Gewässerunterhaltung beim Erftverband, der massivste dieser Art seit 15 Jahren ist.