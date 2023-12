Bier- und Saftkasten-Curling in Wegberg Eiskalt, aber heißer Treffpunkt

Das sei auch der Grund dafür, weshalb die Werbegemeinschaft in diesem Jahr die Crowdfunding-Aktion gestartet habe: „Die aktuelle Teuerungsrate zieht natürlich auch nicht an uns vorbei, der Strom, der allein für den Betrieb der Eisbahn benötigt wird, ist für uns ebenfalls teurer geworden. Wir wollen die Eisbahn aber auch in Zukunft weiterhin anbieten können – es liegt uns sehr am Herzen, dass es in der Winterzeit am Rathaus weitergeht, weil die Eisbahn einfach ein wunderbarer Treff für alle Generationen ist, deren Organisation wir auch in den nächsten Jahren weiter stemmen können wollen. Deshalb möchten wir das Crowdfunding aufrecht erhalten und sind für jede Spende dankbar“, erklärte Iris Knippenberg. Bisher seien zusätzlich zu den großen Sponsoren 105 Einzelspenden von Privatpersonen geleistet worden – so seien 2500 Euro zusammengekommen. „Dieses Jahr war das Wetter für uns positiv, durch die Kälte hatten wir einen etwas niedrigeren Stromverbrauch. Außerdem ist der Zuspruch hervorragend – wenn die Kinder zur Eröffnung auf die Eisbahn stürmen oder die Weltmeister ihre Trophäe in der Hand halten, sind das einfach ein wunderschöne Momente“, sagte Müller-Platz, die gemeinsam mit Tanja Schmidt das Finale am 22. Dezember moderieren wird.