Zu Weihnachten Mundart-Lieder neu entdeckt

„,Suat a Ääpke op et Treppke’ sang mein Opa mit mir, also in unserer Mundart, als ich noch nicht in der Schule war. So ähnlich möchte ich, dass es auch weiter geht. Unsere Mundart darf nicht aussterben“, schrieb Theo Schläger vor elf Jahren im Vorwort der CD. An seiner Mission hat sich nach wie vor nichts geändert: „Lieder sind der beste Einstieg in die Mundart“, sagt er. Gerne erinnert er sich an seine Zeit als Lehrer in der Lövenicher Grundschule zurück, als die Mundart-AG fester Bestandteil der Woche war. „Es ist faszinierend, wie schnell die Kinder den Klang der Sprache lernen. Es gibt nichts schöneres auf der Welt als strahlende Kinderaugen“, sagt Schläger.