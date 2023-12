Bauen in Mönchengladbach So soll die Lüpertzender Straße umgebaut werden

Manchmal ist es nicht einfach, das Notwendige so zu vermitteln, dass möglichst viele Menschen überzeugt sind. Das wurde an einem Info-Abend in den Räumen des Quartiersmanagements an der Hindenburgstraße deutlich, bei dem Stadt- und Verkehrsplaner aus dem Rathaus, interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Pläne für mehrere Straßen in der Gladbacher Innenstadt und dem Westend vorstellten. Da prallten nicht nur im Publikum teils die Meinungen aufeinander. Einig waren sich aber alle, dass die Maßnahmen das Gesicht der Stadt deutlich verändern werden – und für viele der Anwesenden zum Besseren.