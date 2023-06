Blaulichtticker im Erkelenzer Land Radfahrer verletzt sich bei Sturz über Schlauch schwer

Radfahrer stürzen über Schlauch In Merbeck haben sich am Donnerstagabend zwei Radfahrer bei einem Sturz verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Radler gegen 18.20 Uhr auf der Kahrbahn in Richtung Rebhuhnweg unterwegs, als sie über einen Schlauch stürzten. Den Schlauch mit etwa 20 Zentimetern Dicke hatte ein Landwirt zur Bewässerung seines Feldes über den Weg gelegt. Einer der beiden Fahrer verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.