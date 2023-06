Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Frau verwickelt Senior ins Gespräch – Portemonnaie weg

Am vergangenen Freitag hat ein 92 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr an der Parkhofstraße in Hückelhoven auf einer Parkbank gesessen. Seine Tasche hatte er direkt neben sich liegen. Eine bislang unbekannte Frau setzte sich zu dem Hückelhovener auf die Bank und verwickelte ihn in ein Gespräch. Der Mann gab an, dass sich die Unbekannte während der Unterhaltung immer näher an ihn heransetzte. Als sich die Frau kurze Zeit später entfernt hatte, stellte der ältere Mann fest, dass in seiner Tasche das Portemonnaie fehlte. Die unbekannte Täterin war etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Sie habe ein südländisches Erscheinungsbild, volle Lippen und schulterlanges mittelblondes Haar, schreibt die Polizei. Personen, die etwas beobachtet haben, sollen sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Nummer 02452 9200 melden.