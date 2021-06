Corona im Kreis Viersen : Zehn neue Infektionen und ein Todesfall

Am Dienstag registrierte das Kreisgesundheitsamt zehn Neuinfektionen. Foto: dpa/Matthias Bein

Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Kreis Viersen am Dienstag um 13 auf insgesamt 115 Personen gesunken. Der Inzidenz-Wert lag laut Robert-Koch-Institut bei 22,4. Das Kreisgesundheitsamt registrierte zehn Neuinfektionen und gab einen weiteren Todesfall bekannt. Ein 78-jähriger Covid-19-Patient aus Nettetal starb an den Folgen seiner Infektion. Sieben Covid-19-Patienten wurden in den Krankenhäusern im Kreis behandelt, davon drei auf Intensivstationen. Zwei Patienten mussten invasiv beatmet werden.