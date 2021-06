Kommentar zum Kreuzherrenplatz : Eine schwere Entscheidung

Sein Schicksal bewegt viele Menschen in Brüggen: der Silberahorn am Kreuzherrenplatz. Foto: Daniela Buschkamp

Meinung Brüggen Lange wurde über diesen Baum in der Gemeinde diskutiert: der Silberahorn am Kreuzherrenplatz in Brüggen. Jetzt steht eine Entscheidung bevor.

Die geplante Fällung des Silberahorns in Brüggen hat viele Menschen bewegt: Die Bündnisgrünen sammelten Unterschriften für den Erhalt des gesunden Baumes, vehemente Diskussionen in den Sozialen Netzwerken folgten; drei Brüggener setzten sich für ein Bürgerbegehren ein. Und vier Fraktionen beantragten eine erneute Diskussion über die unterschiedlichen Varianten – ein Antrag, dem der Rat folgte.

Damit steht jetzt das letzte und entscheidende Kapitel für den Silberahorn bevor. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich zunächst im Ausschuss, dann im Gemeinderat eine politische Mehrheit findet für den Erhalt des Baumes? Wenn er nicht gefällt wird, hätte das Folgen. Die Umgestaltung wäre rund 2000 Euro teurer, die Grüngestaltung würde anders als geplant aussehen, durch den Baum selbst, aber auch durch sein notwendiges Pflanzbeet.