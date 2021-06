Nahe Autobahn 61 : Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt in Viersen

Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt in Viersen

Viersen Zwei Autofahrer sind bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die Viersener Straße musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag in Viersen im Einmündungsbereich der Auffahrt zur Autobahn 61 Richtung Koblenz in einen Unfall verwickelt gewesen. Eine 23-jährige Frau aus Belgien und ein 28-jähriger Nettetaler wurden dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben musste die Viersener Straße während der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei weiter berichtet, wollte die 23-Jährige um 17.48 Uhr an der Autobahnauffahrt an der Viersener Straße aus Richtung Viersen kommend nach links auf die A61 in Richtung Koblenz auffahren. Dabei habe sie offensichtlich das aus Viersen-Dülken entgegen kommende Auto des Nettetalers übersehen. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.