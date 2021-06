Mit oder ohne Silberahorn : Zwei Varianten für den Kreuzherrenplatz in Brüggen

Wenn der Silberahorn am Kreuzherrenplatz erhalten wird, braucht er ein Pflanzbeet. Wie groß dieses ist, zeigt die Absperrung, die am 31. Mai angelegt wurde. Foto: Burggemeinde Brüggen Foto: Burggemeinde Brüggen

Brüggen Mit oder ohne Silberahorn: So sehen zwei Varianten aus, die Landschaftsarchitekt Joachim Scheller im Fachausschuss vorstellt. Seit 2019 werden Schellers Pläne diskutiert. Doch so nah wie jetzt war eine Entscheidung noch nie.

Bleibt der Silberahorn am Kreuzherrenplatz erhalten? Auf diese bisher lange und kontrovers diskutierte Frage wird der Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz am Dienstag ab 18.30 Uhr eine Antwort liefern; der Baum ist Punkt 2 auf der öffentlichen Tagesordnung. Zwar gibt es noch keine endgültige Entscheidung, aber voraussichtlich eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat.

Wie die Variante aussieht, wenn der Baum in die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes integriert und erhalten wird, das zeigte eine Absperrung, die am 31. Mai angelegt wurde. Und die bereits vielen aufgefallen ist – ragt die Fläche, die für ein notwendiges Pflanzbeet gebraucht wird, doch spitz in die Fußgängerzone hinein. „Wenn der Silberahorn erhalten bleiben soll, muss das so aussehen“, erklärte der mit der Planung beauftragte Landschaftsarchitekt Joachim Scheller.vor der Sitzung. Details zu dieser Variante will er in der Gremiensitzung nennen.