Feuerwehr Schwalmtal leistete technische Hilfe : Frau bei Unfall auf der A52 im Auto eingeklemmt

Die verletzte Fahrerin wurde geborgen und in ein Krankenhaus transportiert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Die Polizei ermittelt: Am Montag kam es auf der A52 in Höhe des Wasserturms in Richtung Düsseldorf zu einem Alleinunfall. Eine Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

In ihr Fahrzeug eingeklemmt hat sich die Fahrerin eines Autos bei einem Alleinunfall am Montag auf der A52 in Höhe Wasserturm; sie wurde schwer verletzt. Der Löschzug Waldniel wurde um 11.46 Uhr über digitale Meldeempfänger zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle in Richtung Düsseldorf alarmiert. Vor Ort befreite die Feuerwehr die eingeklemmte Frau mit technischem Hilfsgerät. Der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten; sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte reinigten die Fahrbahn von herumliegenden Trümmern. Auslaufendes Öl und Kraftstoff wurden durch die Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen etwa eine Stunde vor Ort.

