Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert bleibt weiter deutlich unter 35

Erstmals seit dem Herbst 2020 ist die Zahl der aktuell Infizierten in der Mehrzahl der neun kreisangehörigen Städte und Gemeinden einstellig. Der Inzidenz-Wert lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 21,4 - damit können im Kreis Viersen am Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft treten .

Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 23 Neuinfektionen, darunter auch drei Personen am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen und eine Person an der dortigen Gesamtschule. Die Zahl der aktuell Infizierten sank um 15 auf 128. Aktuell befinden sich 237 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Rückläufig ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die in den Krankenhäusern im Kreis stationär behandelt werden: Von den sechs Patienten in den Krankenhäusern befinden sich drei auf Intensivstationen, zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.