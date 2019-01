Neujahrsfrühschoppen : Was den Sozialdemokraten 2019 wichtig ist

Die Location: Die Viersener Sozialdemokraten hielten am Sonntag ihren Neujahrsfrühschoppen im Webersaal in Süchteln ab. Foto: Martin Röse

Süchteln Der Haushalt, die Umwelt – aber auch die Außendarstellung der Bundespartei waren die Themen des Neujahrsfrühschoppens.

Was bewegt die Sozialdemokraten in Viersen zu Beginn des neuen Jahres? Der Ortsvereinsvorsitzende Michael Lambertz legte beim gut besuchten Neujahrsfrühschoppen im Weberhaus Süchteln den Schwerpunkt auf die Außendarstellung der Bundespartei („Unsere Außendarstellung ist schlecht, und deshalb sind auch unsere Umfragewerte so, wie sie sind.“) und die anstehende Europawahl, seine Stellvertreterin Annalena Rönsberg nannte die Viersener Themen: der verschobene Haushalt, Umweltprojekte und Investitionen in eine familienfreundliche Stadt.

SPD-Urgestein Jochen Häntsch und SPD-Ortsvereins-Vorsitzender Michael Lambertz. Foto: Martin Röse

Es war ein besonderer Neujahrsfrühschoppen, selbst für einen langjährigen Ortsvereinsvorsitzenden wie Michael Lambertz: Er durfte einem langjährigen Mitglied die Willy-Brandt-Medaille überreichen – es ist die höchste Auszeichnung, die die SPD an ihre Mitglieder vergibt. „Den Namen des zu Ehrenden brauche ich gar nicht zu nennen, denn wenn ich jetzt einen Teil seines politischen Wirkens vorlese, weiß fast jeder im Saal, wer gemeint ist.“ Jochen Häntsch nahm die Auszeichnung in Empfang – „vor über 50 Jahren in die Partei eingetreten, mehr als 40 Jahre Mitglied des Rates der Stadt Viersen, 20 Jahre stellvertretender Bürgermeister der Stadt Viersen“, zählte Lambertz auf. „Mit seiner AG 60plus ist er immer noch äußerst erfolgreich aktiv. Wenn man sich seinen Veranstaltungsplan ansieht, kann man nur staunen.“

Ratsfrau Sonja Neikes und Annalena Rönsberg, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins. Foto: Martin Röse

Häntsch ist der Überzeugung, dass sich der Erfolg der Partei von alleine einstellt, wenn sie vor Ort die Menschen überzeugen kann. Den Blick nach Viersen richtete die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Annalena Rönsberg. Sie kritisierte, dass die Ratsmehrheit aus CDU, FDP, FürVie und Die Linke den Haushaltsbeschluss vertagte, weil so nicht vertraglich abgesicherte Gelder nicht an Vereine und Verbände ausgezahlt werden können. „Wir haben eindringlich davor gewarnt“, sagte Rönsberg. „Vereine und Verbände brauchen finanzielle Planungssicherheit.“ Sie griff auch die FDP indirekt an: „Es ist kein guter Stil, wenn Parteien der Verwaltung vorwerfen, Gelder zurückzuhalten.“

Die neue Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche und Steffen Hahn, Viersens Juso-Vorsitzender. Foto: Martin Röse



Sie richtete aber auch den Blick in die Zukunft: „Die Stadt Viersen ist kürzlich mit dem European Energy Award in Silber ausgezeichnet worden, das belegt: Wir sind auf einem guten Weg.“ Die SPD wolle weiter gehen: das Radwegenetz ausbauen, sich massiv für die Verlängerung der S28 bis nach Viersen einsetzen. Investitionen in die Familienfreundlichkeit seien wichtig: „Von der Kita bis zur Schule wollen wir die bestmöglichen Gebäude zur Verfügung stellen.“ Dabei seien das IT-Konzept für Schulen und energetische Sanierungen wichtige Schritte.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller und Ex-Clara-Schumann-Schulleiter Gunter Fischer. Foto: Martin Röse

Rönsberg dankte dem scheidenden Ersten Beigeordneten Paul Schrömbges für dessen Arbeit – und sie dankte den Initiatoren des Bürgerbegehrens für die Verlegung von „Stolpersteinen“ für NS-Opfer in Viersen ohne Wenn und Aber. „Gemeinsam mit Grünen und Linken haben wir den Antrag gestellt, dass die Opferlisten auf den aktuellen Stand gebracht werden.“