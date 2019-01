Neujahrsempfang 2019: Was der CDU 2019 wichtig ist

Die Location: Die Christdemokraten hatten in die Villa Marx an der Gerberstraße eingeladen. Die Räume waren gut gefüllt. Foto: Martin Röse

Die Vertagung des Haushaltsbeschlusses war das zentrale Thema des Neujahrsempfangs der CDU. Aber auch die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2020 sprach Parteivorsitzender Sebastian Achten an.

Viersen Die Verschiebung des Haushalts 2019, das neue Parteiprogramm der Viersener CDU und ein Dank an den scheidenden Ersten Beigeordneten Paul Schrömbges – das waren die zentralen Punkte, die Viersens CDU-Vorsitzender Sebastian Achten beim Neujahrsempfang am Sonntag in seiner Rede ansprach. Und er sprach auch die Einladung an die anderen Fraktionen aus, sich beim Thema Haushalt noch einmal zusammenzusetzen.

Der Empfang zählt zu den größten öffentlichen Veranstaltungen der CDU Viersen. „Ich stelle von Jahr zu Jahr fest, dass ich mir über mangelnde Beteiligung keine Sorgen zu machen brauche“, sagte Achten zur Begrüßung in der Villa Marx. Dicht drängten sich die Gäste – darunter auch die beiden Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk und Stefan Berger sowie Landrat Andreas Coenen und Alt-Bürgermeisterin Marina Hammes – in den Räumlichkeiten. Die neue Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche und der künftige Kämmerer Christian Kanzler waren gekommen, um Gesicht zu zeigen; beide reisten im Anschluss zum SPD-Neujahrsfrühschoppen weiter, ebenso wie der scheidende Erste Beigeordnete Schrömbges.

„Wir als CDU sind positiv eingestellt zu unserer Stadt“, betonte Achten in seiner Rede. „Wenn wir Punkte ansprechen, an denen es Verbesserungsbedarf gibt, dann wollen wir damit nicht unsere Stadt runter reden, wie es uns so oft von politischen Mitbewerbern vorgeworfen wird, sondern diese ausräumen oder zum Positiven entwickeln.“ Mit der Unterstützung des Vertagungsantrags zum Haushalt habe die CDU für Diskussionen gesorgt. „Dieser Tage höre ich, dass durch die Verschiebung viele Dinge nicht möglich wären, dass gar Verwaltungshandeln eingeschränkt wäre, Abteilungen könnten nur noch auf halber Kraft laufen…“ Achten verwies auf andere Kommunen wie Schwalmtal oder den Kreis Viersen, die sich aktuell wie Viersen in der vorläufigen Haushaltsführung befinden. „Soweit ich das beurteilen kann, scheinen andernorts nicht solche tiefgreifenden Einschnitte spürbar zu sein. Vielleicht will man hier auch ganz bewusst diesen Eindruck erwecken, aber diese Beurteilung überlasse ich Ihnen.“