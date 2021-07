Wanderung durch Süchteln : Zum Wall um den Erbenbusch wandern

Süchteln Nachdem der Verein für Heimatpflege ein Buch über den Süchtelner Erbenbusch und dessen historischen Wall herausgegeben hat, bietet er nun vier Führungen an. Die Nachfrage ist groß.

Noch einige wenige Kilometer des rund 900 Jahre alten Walls um den Süchtelner Erbenbusch sind erhalten. Der Viersener Verein für Heimatpflege möchte in vier Wanderungen den Teilnehmern Stücke des Walls zeigen, dabei auch auf historische Bezüge hinweisen. Das Angebot kommt an: Drei der vier Termine sind bereits ausgebucht, der Verein bietet deshalb voraussichtlich weitere an.

Für die Wanderung am Mittwoch, 28. Juli, ab 18 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Die Teilnahme ist gratis. Die Wanderung führt zum sogenannten Heiligenberg mit der Irmgardis-Kapelle und zu den bisher kaum bekannten Teilstücken des Walles am Ostrand des Erbenbusches. Die Strecke ist etwa zwei Kilometer lang. Start zur rund zweistündigen Wanderung ist am Parkplatz an der Bezirkssportanlage Hindenburgstraße.