Tischtennis: TTC Waldniel startet mit Topspiel

GRENZLAND NRW-Liga-Primus Ochtrup ist heute in Schwalmtal zu Gast. Ein wichtiges Spiel für die Aufstiegsambitionen der Waldnieler.

Ob der TTC Waldniel doch noch einmal in den Kampf um die Meisterschaft in der Tischtennis-NRW-Liga eingreifen kann, entscheidet sich möglicherweise bereits beim Rückrunden-Auftakt. Am heutigen Samstag empfangen die Schwalmtaler den ungeschlagenen Primus SC Arminia Ochtrup.

Das mit 5:9 in der Hinrunde weckt beim TTC die Hoffnung, dass an eigenen Tischen mehr möglich sein könnte. Wobei dies wohl eher von der Aufstellung der Gäste abhängig sein dürfte. Die haben sich nämlich prominent verstärkt. Weil Spitzenspieler Amin Ngam berufsbedingt nicht immer zur Verfügung steht, wurde kurzerhand der mongolischen Nationalspieler Munkhzorig Jargalsaikhan verpflichtet. Ochtrup hat angekündigt, den 20-Jährigen in Waldniel einzusetzen. Sollte dann auch Ngam mitspielen, wird es wohl nichts mit einem Erfolgserlebnis. Was andererseits auch kein Beinbruch wäre. „Wenn wir am Saisonende Dritter oder Vierter wären, haben wir eine sehr gute Saison gespielt“, sagt TTC-Spieler Michael Poos. Der hat mit Tim Schumacher im mittleren Paarkreuz die Position getauscht, ansonsten geht Waldniel unverändert in die Rückrunde.