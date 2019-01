Fußball: Kuc nicht vorzeitig zum 1. FC Viersen

Kemal Kuc trat in Odenkirchen vom Trainerposten zurück. Foto: Fupa/Fupa (Archiv)

Viersen Trainer Kemal Kuc trat beim Fußball-Landesligisten SpVg. Odenkirchen zurück.

Als Ronny Mustac in seiner Funktion als Obmann des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Viersen am Donnerstag erfuhr, dass Kemal Kuc als zukünftiger Viersener Trainer Anfang der Woche bei der SpVg. Odenkirchen zurückgetreten war, überraschte ihn das mindestens genauso wie zuvor die Verantwortlichen des Mönchengladbacher Landesligsten. „Davon habe ich bisher nichts gehört“, meinte Mustac auf RP-Nachfrage. Folglich ist auch klar, dass die Viersener nicht geplant haben, Kuc schon vor dem Sommer an den Hohen Busch zu holen.