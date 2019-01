Fußball-Landesliga: „Wir müssen unsere Zielsetzung ändern“

Schwalmtal Der Trainer der VSF Amern hat mit seiner Mannschaft ein ganz neues Selbstverständnis entwickelt.

Abgänge Torwart Jonas Derrix verlässt die VSF Amern in der Winterpause. Weil er in Wuppertal Sport studiert, wechselt er zum Liga-Konkurrenten FSV Vohwinkel. Es geht auch Daniel Friesen, weil er mit seiner Reservistenrolle unzufrieden ist.

Kehrberg Es ist keiner mit fünf Kilo Übergewicht aufgelaufen. Ich denke, man kann in der Landesliga erwarten, dass jeder Spieler weiß, worauf es ankommt. Ich habe keine Pläne verteilt, aber ich gehe davon aus, dass jeder sich auch so ein bisschen bewegt hat. Für uns kam die Pause eher ungelegen, wir hatten eine richtig gute Serie hingelegt und ein gewisses Selbstverständnis entwickelt.

Kehrberg Die Pause war lang genug, schließlich hatten wir am 15. Dezember unser letztes Spiel. Außerdem hatten wir keine Wahl. Vom ersten Training bis zum ersten Spiel gegen den 1. FC Mönchengladbach sind es gerade mal vier Wochen, was lediglich zwölf Trainingseinheiten entspricht. Und selbst das reicht nicht, um optimal vorbereitet zu sein. Bis wir unsere Leichtigkeit wieder haben, dauert es dann bestimmt noch zwei bis drei Spiele.

Kehrberg Wir haben im Verlauf der Hinrunde die Balance zwischen Offensive und Defensive immer besser hinbekommen, nur so konnten wir die sensationelle Serie zum Jahresabschluss hinbekommen. Das wollen wir noch weiter verbessern. Klar ist aber auch, dass wir anders wahrgenommen werden und dass die Gegner sich jetzt auf uns einstellen werden. Wir werden auf Mannschaften treffen, die gegen uns kompakter stehen. Da müssen wir spielerische Lösungen finden. Auch wenn wir uns im Vergleich zu Vorsaison generell fußballerisch deutlich verbessert haben, müssen auch in dieser Hinsicht zulegen.

Kehrberg Auch wenn ich erwarte, dass wir in der Meisterschaft vermehrt auf kompakt stehende Gegner treffen werden, spielen wir in der Vorbereitung gegen Teams, von denen das nicht zu erwarten ist. Gegen die Oberligisten Ratingen und Nettetal sowie den Landesligisten Sonsbeck will ich sehen, wie wir mithalten, wenn es schwerer ist, den Ball zu erobern und ihn in den eigenen Reihen zu halten. Es ist auch wichtig, in der Vorbereitung mal die Grenzen aufgezeigt zu bekommen.