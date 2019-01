Handball: So kommt die Handball-WM im Grenzland an

Info

Vorrunde 24 Mannschaften spielen in vier Sechsergruppen. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrunde noch heute, am 14., 15. und 17. Januar in Berlin.

Hauptrunde Sofern Deutschland in seiner Gruppe mindestens Dritter wird, tritt es in der Hauptrunde am 19., am 21. und am 23. Januar in Köln gegen die besten drei Teams der Gruppe B an.

Finalrunde In der Endabrechnung der Hauptrunde muss Deutschland den ersten oder zweiten Platz belegen, um ins Halbfinale nach Hamburg zu kommen. Das Endspiel steigt in Dänemark.

President’s Cup Wird Deutschland in der Vorrunde „nur“ Vierter, spielt das Team im so genannten Presidents-Cup um die Plätze 13 bis 24 am 19. und 20. Januar ebenfalls in Köln.