Hallenfußball : Hallen-Dreikampf der Bezirksligisten

Im vergangenen Jahr jubelte der 1. FC Viersen über den Sieg bei den Hallenstadtmeisterschaften. In weitgehend neuer Besetzung möchten die Viersener am Sonntag ihren Titel verteidigen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen Titelverteidiger 1. FC Viersen, der TDFV Viersen und der Dülkener FC sind am Sonntag die ranghöchsten Teams bei den Hallenmeisterschaften der Stadt Viersen. Es spricht einiges dafür, dass der Sieger aus ihren Reihen kommt.

Wie oft der 1. FC Viersen den Titel bei den Viersener Hallenstadtmeisterschaften schon gewonnen hat, dass wissen die Mannen vom Hohen Busch sicherlich selbst nicht so genau. Im vorigen Jahr haben sie ihre Siegesserie mit einem 6:5-Finalsieg gegen den TDFV Viersen weiter ausbauen können. Doch nach dem Abstieg in die Bezirksliga gehören die Viersener nicht mehr wie in der Vergangenheit so selbstver­ständ­lich als „der“ Top-Favorit bei den Hallenmeisterschaften. Die 2019er Auflage geht am Sonntag ab 14 Uhr in der Sporthalle Löh über die Bühne.

Da der ASV Süchteln, der als Landesligist inzwischen ranghöchstes Team aus dem Stadtgebiet ist, schon im Vorfeld signalisiert hat, dass er sich voll auf die Rückrunde im Freien konzentrieren will und nur die Reserve bei den Stadtmeisterschaften an den Start gehen lässt, wird es wohl zu einem Dreikampf um den Titel zwischen den Bezirksligisten 1. FC Viersen, TDFV Viersen und Dülkener FC kommen. „Na klar, wollen wir unseren Titel in der Halle verteidigen“, sagt Daniel Saleh, Sportlicher Leiter des FC. „Zudem würden wir uns natürlich auch gerne für das Masters qualifizieren. Zum einen aus sportlicher Sicht, zum anderen mit Blick auf die guten Beziehungen zum Dülkener FC, mit dem wir ja auch eine Kooperation haben.“

Info Finale ist für 18 Uhr in der Sporthalle Löh geplant Zeitplan: Los geht’s in der Sporthalle Löh um 14 Uhr, die Halbfinals stehen ab 17 Uhr an, das Spiel um Platz drei um 17.30 Uhr. Das Finale ist für 18 Uhr angesetzt. Gruppe A: 1. FC Viersen, Dülkener FC, SG Dülken, TDFV Viersen Gruppe B: TSV Boisheim, BW Concordia Viersen, ASV Süchteln II, SC Viersen-Rahser

Dass das Erreichen der Finalrunde ein hartes Stück Arbeit für das Bezirksliga-Trio wird, dafür hat die Auslosung der Vorrundengruppe gesorgt, denn in der Gruppe A treffen die Drei schon aufeinander. Und nur zwei Teams erreichen das Halbfinale „Gegen den FC und TDFV gehen wir als Außenseiter ins Rennen“, verrät Dülkens Trainer Matthias Denneburg. „Wer gerne mitspielen will bei den Stadtmeisterschaften, darf ran. Beim Masters, für das wir als Gastgeber ja automatisch gesetzt sind, sieht unser Kader dann aber ganz anders aus.“ Die SG Dülken, die die Gruppe A komplettiert, geht damit als krasser Außenseiter in die Titelkämpfe und kann eigentlich nur für eine Überraschung gut sein.