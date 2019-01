Leichtathletik: Waldnieler bei Marathon Neunter

Axel Zachau absolvierte den Marathon in Kevelaer. Foto: Zachau

Kevelaer/Grenzland Axel Zachau war in Kevelaer der schnellste Läufer aus dem Grenzland.

Beim ersten Marathonlauf des Jahres in Kevelaer erwies sich der Marathon-Vielstarter Axel Zachau (Athletik Waldniel) als M45-Neunter in 3:45:23 Stunden über die 42,195 Kilometer als schnellster Starter aus der heimischen Region. Gemeinsame Sache machten vom Lauftreff TuRa Brüggen Volker Gierling (14. M50) und Michael Willmse (12. M45), die beide mit 3:50:43 Stunden liefen, sowie ihr Trainingspartner „Scholle“ Scholz (13. M45) in 3:50:44 Stunden. Unter der Vier-Stunden-Grenze blieb auch noch Christian Schiffer (20. M45, Athletik Waldniel) mit 3:57:16 Stunden.