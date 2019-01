Leichtathletik : Junge Sprinterin der LG Viersen als Lichtblick

Lara Drever schlug sich wacker bei den Frauen. Foto: Birkenstock, Wolfgang (wbi)/Birkenstock, Wolfgang (wbi)

Düsseldorf/Grenzland Die Region Mitte richtete in Düsseldorf ihre erste Meisterschaft des Jahres aus. Bei Männern und Frauen war das Grenzland nicht allzu erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wo führt das neue Leichtathletik-Gebilde Region Mitte bereits im neuen Jahr hin? Bei den Hallenmeisterschaften der Region in Düsseldorf für Männer und Frauen sowie Senioren war die Resonanz jedenfalls schon mal nicht so groß. Viele Titel in den Altersklassen gingen ein Einzelstarter.

Wer bei den Senioren den Weg in Landeshauptstadt fand, sah die Veranstaltung verschiedentlich als „Testlauf“ für die offenen NRW-Hallenmeisterschaften am kommenden Wochenende, ebenfalls in Düsseldorf. Bei den Männern und Frauen gab es aus heimischer Sicht keine aus der Jugend U20 aufgerückten Hoffnungsträger, um im Erwachsenenbereich vorn mitzumischen. Eine Ausnahme bildete dabei U20-Jugendläuferin Lara Drever (LG Viersen) mit einem Formtest bei den Frauen, den sie über 200 Meter als Fünfte in 26,61 Sekunden ordentlich abschloss. M35-Senior Sebastian Riether (LG Viersen), der im Ehrenamt auch Vorsitzender der Sportjugend im Kreissportbund Viersen ist, schaffte die Titel in seiner Altersklasse im Hochsprung mit 1,56 Metern und im Weitsprung mit 5,24 Metern. Ebenfalls zwei Titel verbuchte sein Vereinskollege Tobias Rahn bei den M50-Senioren über 60 Meter in 8,17 Sekunden mit deutlichem Vorsprung sowie im Weitsprung mit 5,19 Metern.