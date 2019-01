Schwalmtaler Hallenfußball Stadtmeisterschaft : A-Ligist SC Waldniel holt sich den Hallen-Titel

Der Jubel war im Lager des Fußball-A-Ligisten SC Waldniel bei allen Beteiligten nach dem Finalsieg groß. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Bei den Schwalmtaler Meisterschaften gewann das Team im Finale gegen Fortuna Dilkrath II. Beide für das Masters qualifiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Schulz

Der Fußball-A-Ligist SC Waldniel hat die Schwalmtaler Gemeindemeisterschaften in der Halle gewonnen. In einem packenden Finale bezwang die Mannschaft von Björn Kox Fortuna Dilkrath II mit 2:1. Dritter wurde Landesligist VSF Amern, der im direkt ausgetragenen Neunmeterschießen Fortuna Dilkrath mit 1:0 bezwang. „Das war insgesamt eine tolle Meisterschaft“, sagte Stephan Laumen, Organisationschef von Gastgeber Fortuna Dilkrath, mit einem lachenden, aber auch einem etwas weinenden Auge. „Auch wenn wir am Ende nicht den Titel nicht holen konnten.“ Der Lohn für beide Teams: Sowohl Waldniel als auch Dilkrath werden damit Schwalmtal in zwei Wochen beim Volksbank-Masters in Dülken vertreten.

„Mit dem Titel haben wir im Vorfeld wirklich nicht rechnen können“, freute sich Waldniels Trainer Björn Kox nach dem Schwalmtaler Titel-Gewinn. „Im Turnier haben wir dann richtig toll gespielt und kein Spiel verloren. Jetzt freuen wir uns auf das Masters. Da geht es hoffentlich wie jetzt in der Halle auch auf dem Grünen Rasen ruhig weiter so für uns.“ Im Finale schossen Marvin Uerschels und Julian Rode die Waldnieler in Führung. Für Dilkrath reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Ilir Tahiri.

Ergebnisse VSF Amern II gewinnt das Reserveturnier Schwalmtaler Meisterschaften Reserveturnier Finale: VSF Amern II – Fortuna Dilkrath II 1:0 Spiel um Platz 3: SC Waldniel II – Dülkener FC IV 3:2. Altherren Finale: Fortuna Dilkrath – TSV Boisheim 7:1 Spiel um Platz 3: TuRa Brüggen – SC Waldniel 3:2 n.N. 5. VSF Amern, 6. Dülkener FC II Kempener Stadtmeisterschaften Spiel um Platz drei: Teutonia St. Tönis - CSV Marathon 1:0. Finale: VfL Tönisberg - SV Scherpenberg 2:0.



Hallenfußball : Favorit Amern will nicht zum Masters

zurück

weiter

Im ersten Halbfinale bezwang der spätere Titelträger den Landesligisten VSF Amern durch die Tore von Julian Rode, Marvin Uerschels und Daniel Hanke – beim Gegentor von Tobias Gorgs – mit 3:1. Im anderen Semifinale besiegte Fortuna Dilkrath II ihre „Erste“ mit 4:2 nach einem Neunmeterschießen. Während der regulären Spielzeit hatte Torben Esser die „Erste“ in Front geschossen. Den Ausgleich für die Zweite erzielte Aron Deghan.