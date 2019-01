Fußball-Kreisliga A: TSV Kaldenkirchen reagiert auf Personalprobleme

Grenzland Der Fußball-A-Ligist kann nach der Winterpause auf vier Neuzugänge bauen. Einer stammt aus Polen, einer aus dem Kosovo.

Ein weiterer Rückkehrer ist der 18-jährige Malcolm Tiawa, der in der Jugend bereits beim TSV gespielt hat, ehe er in die C-Jugend zu Borussia Mönchengladbach wechselte und dort mehrere Jahre eine exzellente Ausbildung genoss. Tiawa spielte zuletzt in der A-Jugend-Niederrheinliga für den 1. FC.

Vierter Neuzugang wird Gashi Sabit sein, der bereits seit einigen Wochen mit der 1. Mannschaft des TSV Kaldenkirchen trainiert. Der aus dem Kosovo stammende Defensiv- und Mittelfeldspieler hat in seiner Heimat bereits in der 1. Liga im dortigen Hallenfußball gespielt. TSV-Trainer André Küppers freut sich natürlich sehr über die personellen Verstärkungen: „Fußballerisch bringen die neuen Jungens einiges an Qualität mit, wovon wir uns natürlich viel versprechen. Aber auch charakterlich passen sie perfekt ins Team. Wir werden nun natürlich alles daran setzen sie so schnell wie es geht in unser Spiel zu integrieren. Ziel soll es sein die Hinrunde auch im neuen Jahr zu bestätigen und den Aufstiegskampf so lange es geht offen zu halten.“ Mit der baldigen Wiederkehr der drei Langzeitverletzten Rene Schroers, Pascal Guballa und Dennis Datko, die in der kompletten Hinserie gefehlt haben.