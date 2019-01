Fußball: Landesligisten trainieren schon wieder draußen

Grenzland In der Landesliga, Gruppe 1, geht’s schon am 3. Februar weiter. Deswegen sind die VSF Amern und der ASV Süchteln früh fleißig.

Mit den Hallenturnieren in Schwalmtal und Nettetal hat am vergangenen Wochenende zwar gerade mal die kurze Hallensaison im Grenzland begonnen, doch wegen des frühen Endes der Winterpause in der Fußball-Landesliga, Gruppe 1, haben die VSF Amern und der ASV Süchteln auch schon wieder mit der Vorbereitung auf die Feldsaison begonnen. Weil die Klasse mit 19 Mannschaften bestückt ist, müssen beide heimischen Vertreter schon am 3. Februar wieder zu ihren ersten Punktspielen antreten.

Den Anfang hatte vorigen Donnerstag die Amerner gemacht, bevor sie dann am Wochenende bei den Schwalmtaler Gemeindemeisterschaften an den Start gingen. „Wir hatten keine andere Wahl. Zum einen wollten wir vor dem Hallenturnier auf jeden Fall trainieren, zum anderen bleiben uns bis zum Start gerade mal vier Wochen. Und selbst die reichen nicht, um optimal vorbereitet ins erste Spiel zu gehen“, sagt VSF-Coach Willi Kehrberg, der mit seinem Team am 3. Februar gleich das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Mönchengladbach vor der Brust hat. Die Amerner sind angesichts ihrer starken Hinrunde so selbstbewusst, dass sie es nur mit starken Vorbereitungsgegnern aufnehmen. Gleich im ersten Spiel kommt am Sonntag Oberligist Germania Ratingen ins Rösler-Stadion, in der Woche darauf geht’s zum Lokalrivalen Union Nettetal, der ebenfalls in der Oberliga spielt, und zum Abschluss steht daheim die Partie gegen den SV Sonsbeck, Topteam der zweiten Landesligagruppe, auf dem Plan.