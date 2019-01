Fußball-Oberliga: Marc Paul geht zum SC Kapellen

Nettetal Der Abschied des offensiven Mittelfeldspielers vom SC Union Nettetal ist perfekt.

(ben-) Dass Mittelfeldspieler Marc Paul den Fußball-Oberligisten SC Union Nettetal verlassen würde, weil er aus beruflichen Gründen nicht mehr das erforderliche Trainingspensum absolvieren kann, war seit Ende Dezember klar. Mittlerweile steht auch fest, dass der direkt interessierte Landesligist SC Kapellen-Erft zugeschlagen hat. Bei dem ehemaligen Oberligisten aus der Stadt Grevenbroich wird der 23-Jährige mit Beginn der Restsaison am 3. Februar spielberechtigt sein. Der SC Kapellen-Erft ist für Paul kein unbekanntes Terrain. Dort spielte er bereits in der Saison 2015/2016 für ein halbes Jahr und bestritt damals zwei Spiele in der Oberliga. Anschließend wechselte er zum Düsseldorfer SC, mit dem er in der Saison darauf genau wie später mit Nettetal den Sprung in die Oberliga schaffte.