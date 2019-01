Leichtathletik: Erster Lauf des Jahres in Hinsbeck

So sah es 2017 beim Waldlauf in Hinsbeck aus. Foto: Offermanns, Paul (off)

Nettetal Der Startschuss fällt am 19. Januar. Voranmeldungen sind bis zum 17. Januar möglich.

In der Vergangenheit galt diese Veranstaltung oftmals als letzter Test für die Kreis-Crosslauf-Meisterschaften. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil die neuen Regions-Crosslaufmeisterschaften erst am Jahresende beim Werdener Crosslauf in Essen anstehen. Los geht’s in Hinsbeck um 11 Uhr mit dem Nordic-Walking, wahlweise sechs oder zwölf Kilometer. Dieser Wettbewerb ist die erste Veranstaltung der NRW-Walking Tour 2019. Um 13.30 Uhr startet das Bambini-Rennen für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2012 und jünger über 600 Meter. Zehn Minuten später sind die Kinder (Jahrgang 2011 bis 2008) zum Ein-Kilometer-Rennen dran. Der Jugendlauf für die Jahrgänge 2007 bis 2004 um 13.55 Uhr führt über 1,8 Kilometer. Die beiden Hauptläufe, fünf Kilometer um 14.15 Uhr und acht Kilometer um 15.10 Uhr, richten sich an die Jugend U18 und U20 sowie an Männer, Frauen und Senioren (ab Jahrgang 2003).