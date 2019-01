Hallenfußball: Hallen-Masters: Feld für Dülken ist fast komplett

Trainer Klaus Fleßers (l.) will sich mit dem 1, FC Viersen fürs Masters qualifizieren. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Nach etlichen Absagen könnte sich am Wochenende in Gestalt des 1. FC Viersen zumindest ein namhaftes Team für die 28. Auflage des Masters qualifizieren.

(ben-) Ausrichter Dülkener FC wird mit Spannung auf die Viersener Stadtmeisterschaften im Hallenfußball am Wochenende schauen und hoffen, dass der 1. FC Viersen sich qualifiziert. Denn dann wäre am Wochenende darauf bei der 28. Auflage des Hallenmasters zumindest eine Mannschaft dabei, die das Turnier schon mehrfach gewonnen hat und auch deshalb über einen klangvollen Namen verfügt. Denn wie bereits berichtet, gab nach den frühzeitigen Absagen des SC Union Nettetal, der VSF Amern und des ASV Süchteln am Dienstag auch noch Landesligist und Titelverteidiger 1. FC Mönchengladbach seinen Turnierverzicht bekannt.