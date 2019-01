Festhalle Viersen: Der Neujahrsempfang mit dem Hashtag

Bürgermeisterin Sabine Anemüller dankte den Bürgern für deren Engagement. Rund 600 geladene Gäste kamen in die Festhalle. Sie erlebten eine Bürgermeisterin, die für fairen Dialog warb und bekamen was auf die Ohren.

Als im Herbst vergangenen Jahres braune Hetzbeiträge die „sozialen Medien“ fluteten, gab’s eine Gegenbewegung – mit dem Hashtag #Wirsindmehr. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) fand die Idee so prima, dass sie den Hashtag in leicht abgewandelter Form zum Motto des Neujahrsempfangs 2019 gemacht hat: #Viersenistmehr. Auf jeden Fall war in diesem Jahr mehr Dudel im Saal. Die White Hackle Pipes and Drums zogen in langer Reihe in Kilts auf die Bühne, dann gab’s was aus dem Dudelsack auf die Ohren. Ob die Schottenröcke eine Anspielung sein sollten? Weil der Haushalt gegen den Willen der Bürgermeisterin erst 2019 verabschiedet wird, drohen „leider Unannehmlichkeiten und das Verschieben von Aufgaben“, so Anemüller. Sie warb für die von ihr vorgeschlagenen Steuererhöhungen. „Wenn wir alle gemeinsam die Lebensqualität unserer Stadt aufrecht erhalten wollen, muss sie uns auch etwas wert sein.“ Viersen als attraktive Stadt sei „nur finanzierbar mit einer maßvollen Steuererhöhung und das nenne ich ehrlich und verantwortungsvoll“. Dabei warf sie einen Blick in Richtung der CDU-Ratsmitglieder, die noch abwarten wollen, ob es die Steuererhöhungen 2019 wirklich braucht.