Initiatoren erwägen, Dachverband zu gründen: Bundeskulturerbe St. Martins-Tradition?

Brüggen Seit Oktober 2018 ist die rheinische Martinstradition immaterielles Kulturerbe des Landes. Jetzt erwägen die Initiatoren, einen Dachverband zu gründen, um so auch Bundeserbe zu werden.

Als immaterielles Kulturerbe wurde die St. Martins-Tradition am Niederrhein vom Land Nordrhein-Westfalen bereits anerkannt. Jetzt streben die Initiatoren René Bongartz aus Brüggen und Jeya Caniceus aus Kempen an, auf Bundesebene in das Verzeichnis für immaterielle Kulturerbe aufgenommen zu werden. Bei der jüngsten Kulturausschusssitzung in der Burggemeinde berichtete Bongartz, dass die Chancen dafür nicht schlecht ständen. Voraussetzung sei, weg von der rheinischen St.- Martinstradition zu kommen.