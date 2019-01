Für 25 Millionen Euro: Drei-Jahres-Baustelle beginnt am Montag

Der erste Bagger ist schon da: Im Postgarten wird von Montag an die Baustelle eingerichtet. Dort sollen auch die ersten Arbeiten für den Bau des so genannten Tiefensammlers starten. Foto: Martin Röse

Viersen Am Montag beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau eines großen Regenrückhaltebeckens unter der Freiheitsstraße. Dabei kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten sollen 2022 abgeschlossen sein.

Nach jahrelangen Vorarbeiten beginnen am Montag, 14. Januar, die Vorarbeiten für den Bau eines 2,5 Kilometer langen Regenrückhaltebeckens unter der Freiheitsstraße. Autofahrer müssen sich bereits bei der Einrichtung der Baustelle an drei verschiedenen Punkten im Stadtgebiet auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Grund für die Bauarbeiten: Viersens Kanalnetz ist für starke Unwetter nicht gut gerüstet. Im Mai 2008 mussten Teile von Freiheitsstraße und Goetersstraße „Land unter“ melden – die Kanäle konnten die Wassermassen nicht schnell genug aufnehmen. Im Innenstadtbereich ist allerdings kein Platz, um oberirdisch ein Regenrückhaltebecken anzulegen. Deshalb soll der insgesamt 25 Millionen Euro teure Bau in einer Tiefe von 13 Metern unter der Freiheitsstraße entstehen: Er fasst nach Fertigstellung ein Volumen von 17.500 Kubikmeter Wasser, das entspricht in etwa der Füllmenge von acht olympischen Schwimmbecken.

Der erste Schritt der Arbeiten ist die Einrichtung der Baustelle im Postgarten. Dazu muss der Parkplatz anfangs vollständig gesperrt werden. Dort gilt von Montag an ein absolutes Halteverbot. Nach Einrichtung der Baustelle wird ein Teil der Parkstände wieder für die Allgemeinheit freigegeben. Auf dem Parkplatz beginnen die Arbeiten für den Bau des so genannten Tiefensammlers. Der Postgarten soll im Sommer 2022 nach den Vorgaben der Stadt Viersen wieder hergerichtet werden.

Einschränkungen gibt es von Montag an für Autofahrer auch auf der Freiheitsstraße selbst im Bereich zwischen Gerberstraße und Bendstraße. Dort wird der Grünstreifen gerodet. Während der Arbeiten steht jeweils von 7 bis 15 Uhr in Richtung Dülken nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Dritter Punkt in der Innenstadt, an dem an diesem Montag die Vorbereitungen starten, ist die Kreuzung Freiheitsstraße/Josefsring. Dort werden zunächst zwei Bäume von einem Fachunternehmen ausgegraben und an eine andere Stelle im Stadtgebiet versetzt. Anschließend werden eine provisorische Rechtsabbiegespur vom Josefsring zur Freiheitsstraße und ein gemeinsamer Geh- und Radweg an der Freiheitsstraße Richtung Mönchengladbach angelegt. Während der Arbeiten können einzelne Fahrspuren gesperrt sein, es bleiben aber alle Abbiegemöglichkeiten erhalten.