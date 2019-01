Wahl in Brüggen: Wolters bleibt UBW-Vorsitzender

Wahl in Brüggen

Brüggen Die Brachter Wählergemeinschaft hat ihren Vorstand neu zusammengestellt.

Die Mitglieder der Unabhängigen Brachter Wählergemeinschaft (UBW) haben Christian Wolters einstimmig als ersten Vorsitzenden wiedergewählt. Johannes Lewark wurde bei der Mitgliederversammlung der UBW ebenfalls in seinem Amt bestätigt: Er bleibt weiterhin zweiter Vorsitzender der Wählergemeinschaft.

UBW-Vorsitzender Wolters betonte in seiner Ansprache, die UBW werde sich auch weiterhin entschlossen für die Gleichberechtigung aller Ortsteile der Gemeinde Brüggen einsetzen. „Die Realisierung der Umgehungsstraße für Heidhausen, die Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmsportes und die Verschönerung des Brachter Ortskerns stehen in unserer Agenda für 2019 an erster Stelle“, sagte Wolters.