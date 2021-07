Unfall in Viersen : Radler schwer verletzt

Unfall in Viersen

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zum Unfallort gerufen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg in Viersen. Beteiligt waren ein 52-Jähriger und eine 61-Jährige.

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag auf dem Radweg der Anne-Frank-Straße in Viersen mit ihren Rädern zusammengestoßen und gestürzt. Einer der Beteiligten musste nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.10 Uhr: Eine 61-Jährige aus Viersen-Süchteln fuhr laut Polizei von einem Schotterweg aus kommend auf den Radweg, wo sie mit einem 52-jährigen Radler aus Süchteln zusammenstieß, der Vorfahrt hatte. Die 61-Jährige verletzte sich leicht.