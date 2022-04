Neues Konzept ist fertig : Klimaschutz im Kreis Viersen gemeinsam angehen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen und sechs seiner Kommunen haben ein neues Klimaschutzkonzept erarbeitet. Darin sind Ideen zum Klimaschutz zusammengefasst. Wie es damit weitergeht.

Der Kreis Viersen , die Städte Viersen und Tönisvorst sowie die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal und Grefrath stellen jetzt ihr Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK) vor. Nach der Erarbeitung in den vergangenen Monaten wird es nun Schritt für Schritt in den Gremien der Partner beraten.

Was sich Kommunen wie etwa Niederkrüchten davon versprechen: „Das Konzept ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Gemeinde“, sagt Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos). Mit der Entwicklung des ehemaligen Flughafengeländes, dem Mobilitätskonzept und verschiedenen Bauprojekten fließe das Ziel des Klimaschutzkonzeptes bereits jetzt in die Entwicklung von Niederküchten ein. „Die Maßnahmen sind eine logische, sinnvolle Fortschreibung unseres derzeitigen Handelns für eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung“, so Wassong