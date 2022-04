Kultur in Brüggen : Ensemble Stimmlich singt für Geflüchtete aus der Ukraine

Brüggen Die Sängerinnen des Ensemble setzten in der Burggemeindehalle ein Zeichen der Solidarität, um Geld für „Save the Children“ zu sammeln.

Die Sängerinnen setzten in der Burggemeindehalle ein Zeichen der Solidarität, um Geld für „Save the Children“ zu sammeln. Die internationale Hilfsorganisation kümmert sich weltweit um Kinder in Not. Unterstützung bei Technik und Lichtregie gab es vom Jugendtreff Born, die Halle konnte mietfrei genutzt werden, alle Künstler verzichteten auf ihre Gage. Somit können Einnahmen und Spenden komplett weitergeleitet werden.