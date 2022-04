Aktion Stadtradeln im Kreis Viersen : Umweltfreundliche Kilometer sammeln

Die Stadt Kempen beteiligt sich Fahrradfreundliche Kommune chon seit Jahren an der Aktion „Stadtradeln“. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Kreis Viersen Jetzt anmelden: Die diesjährige Aktion „Stadtradeln“ findet wieder im gesamten Kreis Viersen statt. Vom 2. bis zum 22. September können dann klimafreundliche Kilometer mit dem Rad gesammelt werden.

Bereits zum sechsten Mal in Folge heißt es im Kreis Viersen „Auf die Pedale, fertig, los“. Vom 2. bis 22. September ist bei der kreisweiten Aktion „Stadtradeln“ erneut der Einsatz der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Gemeinsam mit allen neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden beteiligt sich der Kreis Viersen wieder an dieser Aktion.

Beim Stadtradeln geht es darum, im oben genannten Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist egal, ob diese auf dem Weg zur Arbeit und Schule oder in der Freizeit gesammelt werden. Das Radfahren überzeuge mit vielen Vorteilen gegenüber anderen Verkehrsmitteln: Neben den positiven gesundheitlichen Effekten eigne es sich gleichzeitig hervorragend als Freizeitaktivität und für die alltäglichen Wege, teilte Landrat Andreas Coenen mit.