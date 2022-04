Niederlage in der Oberliga : TVG hadert mit Verletzungen, Zeitstrafen und eigener Leistung

TV Geistenbeck - Borussia Mönchengladbach Handball-OL 22.01.22 Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TV Geistenbeck verliert das Nachholspiel beim LTV Wuppertal mit 24:29. Trainer Thomas Laßeur ist hinterher mit vielen Aspekten des Spiels unzufrieden. Für die restlichen Partien erwartet er eine Steigerung bei seiner Mannschaft.

Im Nachholspiel beim LTV Wuppertal konnte der TV Geistenbeck seine normale Form nicht abrufen und verlor letztlich verdient mit 24:29 (9:14). Bereits in der Anfangsphase hatten die Gäste unübersehbare Schwierigkeiten, denn mit der sehr offensiv ausgerichteten 3-2-1-Deckungsvariante der Oberbergischen kamen sie überhaupt nicht klar – obwohl im Training eigens darauf hingearbeitet wurde.

So lag der TVG schnell mit 3:9 im Hintertreffen. In der zehnten Minute mussten die Gäste den nächsten Rückschlag verdauen, denn Routinier Jens Hermanns knickte um und konnte nicht mehr weitermachen. „Was Verletzungen und Ausfälle anbelangt, haben wir diese Saison wirklich einen Negativlauf“, sagte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Das soll die Niederlage allerdings keinesfalls entschuldigen, denn an einem guten Tag hätten wir mit dem vorhandenen Kader mehr erreichen können. Was aber auch nicht heißen soll, dass es deutlich besser laufen würde, hätten wir den kompletten Kader zur Verfügung.“

Nach dem Seitenwechsel drehte insbesondere Rückraumspieler Stanislav Meschkorudni richtig auf und dem TVG gelang es auf 13:15 zu verkürzen. Eine Zeitstrafe warf Geistenbeck dann jedoch abermals aus der Bahn. Es gelang dem Team von Laßeur danach zwar, sich auf zwei Tore heranzukämpfen, doch beim Spielstand von 17:19 kassierten die Gäste erneut eine Zeitstrafe. Die Überzahl nutzte der LTV, um sich vorentscheidend abzusetzen. „Zuletzt erlebten wir ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt heißt es wieder in die Spur zu kommen, denn wir haben uns für die nächsten Spiele noch etwas ausgerechnet“, so Laßeur.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag bei der DJK Adler Königshof. Die Hausherren sind in der Rückrunde langsam, aber sicher wieder in Form gekommen und haben sich mittlerweile auf den dritten Tabellenplatz hochgearbeitet. „Das Hinspiel haben wir ganz knapp mit einem Tor (25:26) verloren. Es wird sich zeigen, wie es am Samstag weiter geht. Die Möglichkeiten, die wir haben, wollen wir wie in jedem anderen Spiel auch ausschöpfen und natürlich auch punkten, auch wenn es sicherlich sehr schwer werden wird“, glaubt Laßeur.