Mennrath steigt in Landesliga auf : Gallisches Dorf im Ausnahmezustand

Fussball-Bezirksliga Victoria Mennrath feiert bereits nach 18 Saisonspielen den Aufstieg in die Landesliga, da Verfolger SV Vorst patzt. Der entscheidender Treffer fällt in der Schlussminute.

Und dieser Vorlauf hat dann zu durchaus packenden Minuten auf der Mennrather Anlage geführt. Denn das Team von Simon Netten ging zwar zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Philipp Preckel mit 1:0 in Führung (51.), kassierte kurz danach von Waldniels Lars Weber aber den Ausgleich (61.). Es benötigte also dringend ein Tor, um den Ausrutscher von Verfolger Vorst zu nutzen. Bis in die Nachspielzeit ließ sich Victoria dafür Zeit, ehe doch noch der umjubelte Treffer fiel. Noah Kubawitz bediente mit einem Pass in den Rückraum Offensivkollege Paul Szymanski, der eiskalt zum 2:1 traf. Ein Tor, das sinnbildlich für die gesamte Mennrather Fabelsaison steht, in der das Sturmduo bislang 41 von 72 Toren beisteuerte. Nach dem Szymanski-Treffer zum 2:1 pfiff Schiedsrichter Hüdai Faikoglu die Partie gar nicht mehr an – und der Jubel in Mennrath kannte keine Grenzen mehr.