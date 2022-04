Vorfall in Viersen : Raub am Busbahnhof

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Vorfall am Busbahnhof in Viersen-Süchteln, der sich am Freitag gegen 12 Uhr ereignet haben soll. Wie ein Polizei-Sprecher mitteilt, hat ein 29-jähriger Offenburger angegeben, er sei von drei ihm unbekannten Männern angesprochen worden.

Diese hätten seine Wodka-Flasche verlangt. „Als er die Herausgabe verweigerte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein, traten ihn und raubten sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie.“ Der Offenburger habe sie lediglich als circa 30 bis 40 Jahre alt beschreiben können. Alle hätten einen süddeutschen Akzent gehabt. Zeugen können sich unter Ruf 02162 3770 melden.

(naf)